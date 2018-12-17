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Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе

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Россия и Эстония договорились о возвращении военных атташе

Таллин, 17 декабря. Посол России в Эстонии Александр Петров сообщил, что Москве и Таллину удалось договориться о возвращении военных атташе. Эстония, напомним, выслала российского военного атташе, присоединившись к антироссийской истерии в связи с «делом Скрипаля». Россия ответила высылкой из Москвы полковника вооруженных сил Эстонии.

Как сообщил посол России в прибалтийском государстве, министерствам иностранных дел РФ и Эстонии удалось договориться о возвращении атташе.

«Только сейчас, когда уже потеряно так много времени, договорились о возвращении обоих атташе, но, разумеется, это будут совсем другие люди», — отметил Петров.    

Напомним, в марте 16 стран ЕС и ряд других государств, в числе которых США и Украина, выслали российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес РФ по «делу Скрипаля». Лондон тогда обвинил Москву в якобы причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Российские официальные лица опровергли все обвинения.

Автор: Федор Веснин
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