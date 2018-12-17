«Срочно самолюстрироваться»: Корнилов напомнил Порошенко о родственниках в России

Киев, 17 декабря. Президент Украины Петр Порошенко, который предложил люстрировать всех украинских чиновников с родней в РФ, должен первым уйти в отставку, поскольку родители жены его сына проживают в России. Об этом пишет политолог Владимир Корнилов, комментируя недавнюю инициативу главы государства.

«В связи с призывом Порошенко увольнять чиновников, имеющих в России родственников, напоминаю ему о наличии таковых у него самого. Теперь ему надо либо срочно избавляться от родителей жены своего сына, либо срочно самолюстрироваться», — отмечает он в Twitter.

В связи с призывом Порошенко увольнять чиновников, имеющих в России родственников, напоминаю ему о наличии таковых у него самого. Теперь ему надо либо срочно избавляться от родителей жены своего сына, либо срочно самолюстрироваться )))) pic.twitter.com/Hgxoh88Tc8 — Vladimir Kornilov (@Kornilov1968) December 17, 2018

Ранее Порошенко предложил уволить всех государственных чиновников, у которых есть родственники в Крыму или других регионах России. Он уже поручил Службе безопасности провести проверку.

Напомним, что президент Украины с 2014 года взял курс на тотальный разрыв отношений с Россией. Речь идет не только о политических, но также об экономических, духовных и даже культурных связях. Украинским предприятиям запретили любое сотрудничество с российскими партнерами, официальную православную церковь заменили раскольнической структурой, а российские книги, песни, фильмы и сериалы внесли в черный список.

По словам лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Порошенко всеми силами пытается разъединить русский и украинский народы, которые веками жили вместе. При этом он не обращает внимания на то, что вся Европа, куда так стремится Киев, живет без границ, виз и таможни. Лидер либерал-демократов предложил в ответ упростить получение российского гражданства для украинцев, чтобы они смогли спокойно жить и работать в РФ.