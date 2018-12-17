Мариуполь, Бердянск, а дальше только Киев: Омелян «раскрыл» план России в Азовском море

Киев, 17 декабря. Киеву стоит всерьез опасаться закрытия Азовского моря Россией. Так считает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Он связал экономические потери, которые несут порты в Мариуполе и Бердянске, с несуществующей блокадой Азовского моря.

По мнению главы министерства инфраструктуры Украины, который «раскрыл» план Москвы, после «захвата» Мариуполя и Бердянска России останется захватить только Киев.

«Они хотят превратить Азовское море в собственное закрытое озеро, дестабилизировать ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а затем создать коридоры для перемещения войск с целью захвата этих регионов и присоединения их к Крымскому полуострову», — цитирует Омеляна пресс-служба министерства инфраструктуры.

Ранее, напомним, о серьезных убытках отчитались в Мариупольском порту. Ситуация в Азовском море значительно осложнилась на фоне провокации, осуществленной ВМСУ у берегов Крыма в конце ноября. Тогда три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ, где опасно маневрировали, игнорируя предупреждения пограничников РФ.

Украинские моряки, а также сотрудники СБУ, координировавшие провокацию ВМСУ, были задержаны. Президент России Владимир Путин связал инцидент в Керченском проливе с желанием президента Украины Петра Порошенко, имеющего низкие предвыборные рейтинги, обострить ситуацию в стране.

Отметим также, что никакой блокады украинских судов ни в Азовском море, ни в Керченском проливе нет. Об этом неоднократно заявляли в ФСБ РФ.