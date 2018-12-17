Гройсман ответил на заявление Лаврова о готовящейся провокации

Киев, 17 декабря. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокаций на границе с Крымом.

Ранее Лавров сообщил, что украинские власти планируют осуществить вооруженную провокацию на границе с Крымом в конце декабря. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва готова дать решительный ответ в случае возникновения подобных инцидентов на границе с Крымом.

Гройсман отметил, что Украина «никогда не занималась подготовкой и осуществлением провокационных действий». При этом глава украинского правительства выразил мнение, что инцидент в районе Керченского пролива не являлся провокацией, передает «Царьград».

«Украина никогда не создавала никаких прецедентов для провокаций. То, что случилось в Азовском море, не является провокацией», — сказал Гройсман.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вошли в территориальные воды РФ, нарушив госграницу России. Украинские военные судна осуществляли провокационные маневры, а также не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива.