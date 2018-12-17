«Российский газ за транзитные деньги»: в Раде возмущены тем, как Европа зарабатывает на Украине

Киев, 17 декабря. Депутаты Верховной рады выразили возмущение в связи с новой «зрадой», на этот раз со стороны европейских партнеров. По словам депутата Виктора Бондаря, Европа фактически зарабатывает на Украине, продавая Киеву российское топливо под видом европейского газа и при этом накручивает цену.

Украина ранее публично объявила, что отказывается от прямых закупок российского газа и переключается на европейские поставки. Однако на деле оказалось, что украинцы покупают все тот же российский газ, но уже не напрямую, а через целый ряд посредников. Соответственно, цена за топливо возрастает в несколько раз. Уже сегодня страна вынуждена отдавать по 300-500 долларов за кубометр.

Прибыль от такой торговли получают только европейские перекупщики и крупнейшие украинские компании. Первые зарабатывают около 2,1-3,2 млрд долларов в год, вторые — 8,9 млрд долларов

«Фактически сегодня у нас российский газ, за который дополнительно мы платим транзитные деньги. Сегодня 250 млрд грн — прибыль трех госкомпаний, которые вместе с посредниками выкачивают деньги из украинской промышленности. Фактически это четверть бюджета страны», — подчеркнул Бондарь, выступая на заседании Согласительного совета Рады.

Он отметил, что после изучения этих цифр становится понятно, какие ресурсы привлекались для того, чтобы выплачивать топ-менеджерам «Нафтогаза» миллиардные премии. Парламентарий призвал Счетную палаты и правительство страны внимательно изучить данную ситуацию.

Напомним, что Украина ведет ряд судебных споров с Россией, в том числе, касающихся стоимости транзита российского газа. Киев ранее заявлял, что готов рассмотреть возможность заключения мирового соглашения, если Россия заключит новый контракт на транзит и не будет привлекать к его обсуждению третью сторону.