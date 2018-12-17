Мы оглушили всю Европу: 55 лет назад Лев Яшин получил «Золотой мяч»

Москва, 17 декабря. Ровно 55 лет назад великий советский вратарь Лев Яшин получил «Золотой мяч» — главную индивидуальную награду в футболе. Яшин и по сей день остается единственным голкипером, удостоенным этого приза.

По мнению игравшего вместе с Яшиным Анзора Кавазашвили, тот факт, что ни Джанлуиджи Буффон, ни Икер Касильяс, ни другие знаменитые вратари так и не получили «Золотой мяч», иллюстрирует, с каким уважением относились к советскому футболу в 60-е годы.

«Уважение к советскому футболу было на самом высоком уровне», — отметил Кавазашвили в интервью телеканалу «360».

Кавазашвили, который, как и Яшин, защищал ворота сборной СССР, раскритиковал домыслы на тему того, что «Золотой мяч» Яшин якобы получил из-за того, что его игру на Западе видели не так часто.

«Это самая настоящая глупость… Да, нас мало видели, но как увидели — мы их просто оглушили!» — сказал Кавазашвили.

Напомним, Лев Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (FIFA).