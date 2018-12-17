Телеверсию концерта «Сплина» покажут на РЕН ТВ

Москва, 17 декабря. РЕН ТВ покажет телеверсию концерта группы «Сплин» в Петербурге. Презентацию нового, 14-го, альбома группы «Ключ к шифру», представленного музыкантами в Ледовом дворце, 23 декабря смогут увидеть и зрители телеканала.

«В сентябре 2016 года «Сплин» выпустили свой четырнадцатый альбом «Ключ к шифру». Эта пластинка стала для группы одной из самых экспериментальных по своему звучанию: в ней нашлось место и для джаз-рока, и для рэпкора. Сразу после выхода альбома музыканты отправились в масштабный тур по России, Германии, Израилю и Казахстану. РЕН ТВ покажет кульминацию гастролей – концерт в Ледовом дворце, на который послушать Александра Васильева пришло 20 000 фанатов», — сообщает РЕН ТВ.

В Петербурге музыканты представили как новые, так и старые композиции в новых аранжировках. На концерте «Сплина» прозвучали такие хорошо известные поклонникам песни группы, как «Мое сердце», «Линия жизни» и «Приходи».