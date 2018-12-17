Москва, 17 декабря. Руководитель Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Илья Шестаков на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал, что оптовые цены на красную икру горбуши снизились почти вдвое благодаря рекордному улову уходящего года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Цена уже снизилась. Оптовая — в два раза, в магазинах — чуть поменьше», — уточнил Шестаков.

Красная икра — дань традиции советских новогодних праздников, но вовсе не единственная ассоциация с рыбным богатством России, рассказал Илья Шестаков Федеральному агентству новостей.

«Это наша традиция со времен СССР. Я не знаю, обязательно ли у молодых людей сегодня наличие на новогоднем столе селедки под шубой и красной икры — вполне возможно, что нет. Но у нас, у тех, кто вырос в СССР, на столе всегда есть твердокопченая колбаса и красная икра, потому что это был дефицит, — сказал он в разговоре с корреспондентом ФАН. — Вдоволь поесть ее можно было только один раз в году — на Новый год. Ее особо-то и не было, а так, баночку-две откроют. Безусловно, это наша традиция. Но не единственный наш продукт. В Европе нас помнят по черной икре, в Азии Россия ассоциируется с лососем и крабом. Возможно, в Англии, где любят fish&chips, нас связывают с треской. У нас разнообразная гамма морских продуктов».

По словам Шестакова, в экспортных хитах России сейчас значатся минтай, краб и лососевые. В ближайшие три-пять лет Росрыболовство рассчитывает выловить до 1 млн тонн так называемых «перспективных промышленных видов рыб» — скумбрии, сайры, сардины. В этом году, по сообщению ведомства, их добыто 150 000 тонн (в два раза больше, чем в 2017 году), и прирост до 1 млн окажется очень кстати при снижении объема вылова и запасов минтая.