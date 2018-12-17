Директор стройфирмы в Югре обманула 11 клиентов на 500 тысяч рублей

Югра, 17 декабря. Директору фирмы по продаже строительных материалов грозит до пяти лет лишения свободы в Югре.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнюю женщину, которая обманывала своих клиентов, желающих воспользоваться услугами фирмы. Об этом пишет ugra-news.ru. Ее жертвами стали 11 человек.

Удалось установить, что она заключала с покупателями сделки, однако не выполняла условия договоров. Женщина присвоила 500 тысяч рублей, ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.