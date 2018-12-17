Мощный взрыв повредил здание телеканала в Афинах| 17 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Тревожная новость из Афин. Утром в понедельник у здания греческого телеканала Skai прогремел сильный взрыв. Сработало неустановленное взрывное устройство большой мощности. Зданию причинен значительный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал. Незадолго до взрыва руководству телеканала позвонил неизвестный и предупредил о готовящемся теракте. Это позволило вовремя эвакуировать из здания всех сотрудников. Ответственность за взрыв никто на себя не взял. Однако то, как было обставлено дело, напоминает почерк местных анархистов.

Американская компания Google устраивает очередной акт политической цензуры. Второй раз за год Google заблокировал сайт Федерального агентства новостей в сервисе Google.News. Сотни тысяч пользователей Рунета лишились возможности получать актуальную и достоверную информацию. ФАН несет репутационные и материальные убытки. ФАН уже подало жалобы в Федеральную антимонопольную службу, Роскомнадзор и другие контролирующие органы. Напомним, совсем недавно главный редактор USA Really, член Общественной палаты Александр Малькевич был задержан в аэропорту Вашингтона для допроса. Как отмечают политики и эксперты, такие совпадения — серьезный звонок для российских СМИ.

Фильм «Волынь» запрещен к публичному показу на Украине

Польская драма «Волынь» вызвала истерику в Киеве и запрещена к публичному показу на Украине. В Варшаве считают, что замалчивание не поможет, и правду о геноциде все равно не скрыть.Фильм рассказывает событиях Второй мировой войны на Волыни, где жили сотни тысяч поляков. Именно там украинские националисты с криками «Слава Гитлеру! Слава Бандере!» встречали немецких оккупантов. А потом, расправившись для начала с евреями, взялись за поляков. Бандеровцы резали «братьев-славян» под знакомые крики «Слава Украине! Героям слава!». Жертвами резни стали по разным оценкам от сорока до ста тысяч мирных жителей. Бандеровцы не жалели даже своих. Убивали украинцев, которые прятали поляков. Требовали уничтожения смешанных семей, если там была капля польской крови. Страшные события на Волыни в Польше признаны геноцидом. Но на Украине Бандера — снова герой для подражания.