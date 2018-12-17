Сирия: как показатели надежности Су-35 в САР втрое превысили нормативные

Показатели надежности российских самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения на территории Сирийской Арабской Республики (САР) превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, с таким заявлением выступил вице-премьер Юрий Борисов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Более того, российские истребители показали высокий потенциал многофункциональности. Так, отметил политик, они применяли по позициям террористов вооружение, которое характерно для самолетов-штурмовиков.

Су-35 является одноместным многоцелевым сверхманевренным истребителем, который по характеристикам приближен к машинам пятого поколения. Он предназначен для завоевания воздушного превосходства.

Су-30 — это двухместный многоцелевой истребитель, который предназначен для уничтожения целей в воздухе и на земле в сложных условиях. Су-30СМ — серийный модернизированный вариант.

Высокая надежность

Военный эксперт Юрий Лямин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конфликт в Сирии стал первым реальным боевым испытанием для истребителей Су-35С и Су-30СМ.

«Конечно, там не было воздушных боев, но на них легла полноценная нагрузка по боевому дежурству, нанесению ударов по наземным целям и так далее. То, что в этих условиях самолеты показали отличную надежность, доказывает высокое качество этих истребителей и их потенциал», — пояснил Юрий Лямин.

По словам военного эксперта, основным преимуществом наших Су-30СМ и Су-35С является очень высокая маневренность, благодаря двигателям с управляемым вектором тяги. В ближнем бою они в этом плане должны иметь серьезное преимущество даже над американскими истребителями пятого поколения в виде F-22 и F-35 и в целом должны превосходить более старые американские F-15.

Независимый аналитик Иван Аркатов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что многофункциональность этих истребителей заключается в возможности использования широкого спектра современных видов вооружения. Так, современное оружие можно использовать вместе со старыми ударными средствами.

«Истребитель может нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения. Также он может вешать ударные ракеты, которые имеют управляемый характер, координируемые бомбы, уничтожающие наземные цели. Многофункциональность заключается в широком диапазоне средств поражения. Самое главное, что наши истребители в любое время суток, в крайне сложных метеоусловиях и малой видимости способны выполнять боевые задачи и наносить поражение вражеским объектам», — рассказал Иван Аркатов.

По словам эксперта, истребители Су-35 и Су-30 отрабатывали на территории Сирийской Арабской Республики (САР) различные ситуации в максимально усложненной обстановке. Эти истребители не то, что не уступают, а по некоторым техническим характеристикам даже превосходят западные аналоги. Это в свою очередь, конечно же, вызывает большие опасения в военном руководстве Соединенных Штатов.

Ранее главный конструктор-директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец заявил, что американский F-35 по маневренности и разгонным характеристикам уступает не только современному российскому Су-57, но и истребителям четвертого поколения, например, Су-35.

Вооруженный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики продолжается уже с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ), однако в отдельных районах продолжаются зачистки от террористов. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирийской Арабской Республики, а также возвращение беженцев в страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.