СМИ назвали условия присутствия российских олигархов на форуме в Давосе

Москва, 17 декабря. Представители российского бизнеса, попавшие под санкции США, якобы смогут принять участие в Давосском международном форуме только в случае соблюдения ряда условий.

В частности, платежи от бизнесменов из РФ, связанные с участием в форуме, якобы не должны проходить через американские банки, а гражданам США в Давосе «запрещено взаимодействовать с россиянами из черного списка», пишет The Bell.

Кроме того, по информации СМИ, для приезда в Швейцарию российские бизнесмены не могут пользоваться инфраструктурой, созданной в США (облачные сервисы, сервера и прочее). Самим организаторам форума якобы запрещено способствовать проведению мероприятий с участием российских бизнесменов, а российским предпринимателям — участвовать в круглых столах и совещаниях в Давосе, организованных гражданами США, отмечает Infox.ru.

Никакого подтверждения информация The Bell пока не получила. Напомним, ранее стало известно, что делегация из РФ, которая столкнулась с дискриминацией со стороны организаторов форума, все-таки поедет в Давос. Глава российской делегации еще не определен, сообщили в Кремле.