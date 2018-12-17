«Темка просто обалдел»: мама «хрустального мальчика» рассказала о подарке Путина

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин устроил новогодний подарок для 14-летнего Артема из поселка Тайцы Ленобласти, прокатив его на вертолете над Петербургом.

Мальчик страдает от недостатка кальция в организме, из-за чего его кости становятся очень хрупкими. Из-за этого ребенка называют «хрустальным» — ему запрещены обычные игры детей и даже простой бег может быть опасен. Перед Новым годом Артем написал письмо президенту, в котором рассказал, что всегда хотел посмотреть на Петербург с высоты птичьего полета.

Именно это письмо в итоге вытянул Путин в рамках форума «Доброволец». В итоге Артема и его семью прокатили на вертолете, а после пригласили в Константиновский дворец на чай. Кроме того, президент подарил мальчику игровую приставку Playstation, о которой он давно мечтал.

«Полет прошел просто замечательно. Всем понравилось, все довольны и счастливы. Темка просто обалдел от встречи с Владимиром Владимировичем. Это вообще верх совершенства был. Да и сам полет — так просто этого никто не сможет дать. По всем достопримечательностям», — рассказала мама мальчика KP.ru.

Напомним, что в рамках проекта «Доброволец» волонтеры вытягивают один конверт с желанием тяжело больного ребенка и исполняют его. Президент РФ Владимир Путин тоже принял участие в этой акции, однако не стал ограничиваться одним конвертом, решив устроить праздник сразу пяти детям.