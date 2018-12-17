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Голикова рассказала, как будет снижаться смертность в России

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Голикова рассказала, как будет снижаться смертность в России

Москва, 17 декабря. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала, что к 2024 году смертность в РФ планируется снизить на 17%. 

«Самый главный для нас показатель — это показатель обеспечения естественного прироста населения, увеличения продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет», — отметила Голикова.

Вице-премьер подчеркнула, что власти намерены в первую очередь бороться за снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Это абсолютный лидер смертности», — уточнила Голикова.

По ее словам, снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний планируется на 24%, а от онкологии — на 8%. В результате к 2024 году смертность в России должна быть снижена на 17% — таким образом за пять лет будет спасено более 200 тысяч человеческих жизней.

Автор: Федор Веснин
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