Календари с изображением Путина стали хитом продаж в Японии

Москва, 17 декабря. Календарь с изображением президента России Владимира Путина стал хитом предновогодних продаж в Японии. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Календари на 2019 год с фотографиями Владимира Путина были распроданы в Японии за несколько дней. При этом календарь с фотографиями президента РФ обошел по популярности продукцию, продукцию с изображениями известного японского актера Кея Танаки, а также действующего чемпиона Олимпийских игр по фигурному катанию Юдзуру Ханью.

Издание отмечает, это не первый случай, когда календари с фотографиями Путина становятся хитом продаж предновогодних распродаж в Японии. По словам японцев, их привлекает стиль президента России, а также его мужественный образ. Календари пользуются особой популярностью среди женской половины населения Японии, передает «ПолитРоссия».