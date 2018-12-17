В Госдуме рассказали, как РФ ответит на увеличение присутствия США в Черном море

Москва, 17 декабря. Россия будет всячески препятствовать увеличению военного присутствия США в Черном море. Об этом в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, присутствие американских военных кораблей приведет лишь к росту напряженности в данном регионе.

«Мы будем этому всячески противодействовать, включая то, что обязательно будем рассматривать принятие соответствующих мер по сосредоточению и нацеливанию ударных средств уничтожения этих группировок», — отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что России не нужно будет для этого увеличивать свое присутствие. Существующая военная инфраструктура вполне позволяет отвечать на любые военные угрозы с Черного моря, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США планируют перебросить в Черное море военный корабль, чтобы поддержать Украину.

Согласно конвенции Монтре, любая страна должна уведомить Турцию о намерении провести военный корабль через пролив Босфор и Дарданеллы, который соединяет Черное и Средиземное моря. При этом для нечерноморских стран существует ограничения по классу кораблей и по тоннажу.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева.