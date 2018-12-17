Россия может в ближайшие два-три года возобновить вылов стерляди

Москва, 17 декабря. Запасы осетровых в России все еще находятся в депрессивном состоянии и не восстановятся в ближайшие 10 лет, заявили в Росрыболовстве. Несмотря на это, в ближайшие два-года ведомство будет готово вернуться к вопросу о снятии запрета на вылов стерляди, передает корреспондент Федерального агентства новостей слова главы Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова.

«Мы проводим пятистороннюю комиссию со странами Каспийского бассейна, и, судя по тому, что они докладывают, ситуация становится только хуже, — заявил журналистам глава ведомства. — Запрет на коммерческий промысел продлен еще на год. Но по отдельным видам, где мы ведем активную работу по воспроизводства, например, по стерляди, ситуация меняется, и в ближайшие годы мы будем обсуждать отход от запрета на вылов».

В этом году доступная черная икра на столах россиян не появится, зато все еще возможно снижение цен на традиционное новогоднее лакомство — красную икру горбуши. Напомним, в этом году установлен рекорд по путине лососевых с 1992 года — выловлено 676 000 тонн.