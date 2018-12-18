«Донбасс всегда был русским»: лидер группы «Куба» о майданах, войне и будущем ДНР

Далекий от Донбасса — 1000 с хвостиком километров — Зеленоград. Шикарная новейшая школа №2045 на улице Дмитрия Разумовского. Здесь скромным учителем информатики трудится Фидель — Дмитрий Ноздрин, который уже почти четверть века возглавляет музыкальную группу «Куба».

В мае 2014 года песня «Вставай, Донбасс!» группы «Куба» взорвала эфир, покорив сердца многих тысяч людей и став неофициальным гимном сопротивления киевскому режиму. С этой песней люди выходили на митинги, устраивали блокпосты в Славянке, Донецке и Луганске, шли в бой.

«Пошли майданы — и стало неспокойно на душе»

— Дмитрий, в начале июня 2014 года я попал в Донецк. В самом центре на бульваре Пушкина шел концерт в поддержку ополчения, Славянска. Народу — тьма. Зазвучала песня «Вставай, Донбасс!», от нее пошли мурашки по коже. Подпевали тысячи. А песня-то ваша…

— Где-то начиная с ноября 2013 года, когда пошли «майданы», на душе у меня стало неспокойно.

Сам я приехал в Москву 30 лет назад, в 1988 году, поступать в институт, — поступил и здесь остался. Но родители у меня жили там, под Донецком, в Харцызске находилась вся родня, брат. Возникло предчувствие, интуиция, что вся ситуация на Украине, весь этот Майдан, заденет лично меня. И поэтому, когда все это началось, я был во всех антимайданных группах. Очень переживал.

Очень радовался, когда Крым присоединили. Надеялись, что с Донбассом будет все то же самое.

— Эта песня — обращение к маме. Почему?

— Когда все началось в Славянске, когда стали ровнять мирных жителей, я переживал. Поэтому обращался к маме. С этой песней в голове ходил, играл ее, и она оформилась у меня к концу апреля 2014 года.

Я знал, что назначен референдум в Донецкой народной республике, и очень хотел записать ее в поддержку референдума, чтобы люди слушали.

«Это был крик души»

— Вы спели и про Одессу всего несколько слов, но они взяли за душу.

— 3 мая мы пошли записывать ее в студию, и поэтому там появился третий куплет, в том числе и о событиях в Одессе. А в ночь с 8 на 9 мая мы уже выложили песню в сеть.

— Это был успех?

— Я не ожидал, ведь делал ее не с расчетом на что-то. Это был крик души, переживания. Хотелось поддержать людей…

По большому счету песня была антивоенной. Там нет такого, чтобы воевать и убивать. Песня мирная, чтобы люди вышли и проголосовали на референдуме, чтобы Донбасс встал в этом плане и по возможности повторил судьбу Крыма, как все тогда надеялись.

— Увы.

— Увы, не получилось, но собственно песня об этом. Она фактически писалась по событиям в Славянске.

— Но разошлась же моментально?

— Моментально. Я не ожидал. У меня ее несколько раз закрывали на YouTube, хотя суммарно там было больше миллиона просмотров. Закрыли несколько других каналов, которые разместили наш клип.

«Под вашу песню мы отстояли Иловайск»

— Как люди реагировали на «Вставай, Донбасс!»?

— Когда еще не было готово видео, я послал ее по Skype двоюродному брату, сказал: «Сделал только-только песню». Смотрю — у них там у всех слезы потекли: «Нам нужна такая песня!»

Брат развозил ее по избирательным участкам на референдуме. Так что 11 мая она уже везде звучала. Она разошлась.

Люди мне писали письма. Массу писем. Были какие-то и угрозы со стороны Украины. Но в основном писали те, кому она помогла. Я ощутил большую ответственность. Мне писали: «Под вашу песню мы отстояли Иловайск!» Были и такие письма.

— Дмитрий, вы выступали перед бойцами в эфире. Как это получилось?

— В конце 2014 года, перед штурмом Углегорска и Дебальцево, я пел для ополченцев по Skype, почти час давал концерт под гитару. Связь была отличной, общение — двусторонним. Людей было много — целое подразделение, всем понравилось, хлопали.

Это был батальон имени Георгия Победоносца. Стояли они на южном направлении ДНР. Именно тогда и родилась новая песня для наших ребят: «Мы — рожденные в СССР, ДНР, ЛНР!». Эта песня о них и для них.

Донбасс несовместим с нацистской Украиной

— «Как в 41-м с Запада пришли к нам бесы…» Что вызвало такую реакцию, почему пошло такое сравнение?

— В советское время в школе мы рассказывали анекдот: «Приехал человек из Донецка во Львов. Ходил-ходил, хочет уехать, не знает, как спросить. «Хлопци, кажить, де тут останивка?» А они ему: «Ось ты и попався, москалику». По-украински остановка — «зупынка».

Уже тогда было совмещение несовместимых, абсолютно разных, к сожалению, частей. Хотя у многих корни из Западной Украины. Но националистические настроения там были еще в те годы.

— После развала Союза противоречия только нарастали.

— Да, после распада СССР все только усилилось. Хотя мы всегда жили дружно. У меня все предки с Украины. Моя бабушка, когда семья из Полтавской области перебралась в Ростовскую, даже по-русски не говорила, а только по-украински. И чего? И кто мне сейчас что доказывает?

Поэтому именно оттуда, с Запада все это пришло: кровь, слезы, смерть… Восток никто и не слушал.

Пятый год на пороховой бочке

— Донбасс переживает страшные события. Безвременье накладывает тяжелый отпечаток на людей.

— Народ сдаваться не собирается. Да, очень многие устали от неопределенности, потому что даже Великая Отечественная война длилась меньше, а в Донбассе война идет уже пятый год.

Если бы был реальный мир, то люди думали бы по-другому, можно было бы строить планы на будущее. Но там же постоянные обстрелы, провокации, постоянная угроза наступления. Люди живут как на пороховой бочке. Все прекрасно понимают, что малейший повод — и Украина может напасть.

Поэтому, повторюсь, хочется какой-то определенности, хочется настоящего мира, а его, к сожалению, нет.

Постить котиков или поддержать своих…

— Донецк и Луганск не бросили многие российские артисты, музыканты. Приезжали с концертами даже когда было жарко и шли бои…

— Я ценю, что сейчас в России многие люди поддерживают Донбасс, даже те, кто в мае 2014 года года еще постили котиков…

Они изменили свое мнение только в августе того года, когда на государственном уровне им сказали, что можно. Тогда у нас все стали сочинять песни за Донбасс. А до этого наши многие артисты вели себя «туда-сюда». То есть мало кто однозначно высказывал свою позицию.

— Позиция музыкальной тусовки — вопрос отдельный. [Певец Андрей] Макаревич вообще выступал перед украинскими войсками в АТО…

— Это ужас.

— Многие из рок-тусовки с началом войны в Донбассе замолчали, например автор «Неба славян» Константин Кинчев. Почему кто-то посчитал Донбасс своей болью, а кто-то проявил равнодушие?

— По большому счету, это из той же оперы, почему нет Сбербанка в Крыму. Это явления абсолютно одного порядка.

Потому что боятся каких-то ограничений, запретов, санкций. У них же идут выступления в других странах, в той же Европе. А если кто-то поедет в Донбасс, в Европе выступать он, я думаю, уже не сможет. Вот с чем это связано. А все остальное — это демагогия. То есть исключительно интересы деловые или меркантильные.

«Это Родина, и этим все сказано»

— Но для же вас колебаний и сомнений не было?

— Для меня просто все это личное. Это Родина, и этим все сказано. Моя малая родина и родителей моих. Хотя когда мы сочиняли в 1999 году песню «Крылья за спиной», тоже переживали начало бомбежек Югославии.

— А у вас может быть такой вариант, чтобы выступить за какой-то гонорар на той, украинской стороне, как бы в знак примирения?

— Не может. Я не поеду.

— О «русской весне» в Донбассе уже забывают, но вопрос русскости Донбасса не закрыт. Вы считаете Донбасс русским? И что эту русскость определяет?

— Донбасс всегда был русским.

Я ничего против Украины не имел. Но когда я ездил к родителям еще году в 2008-м, меня там гаишники остановили и начали мне что-то говорить по-украински. Это еще при [президенте Украины Викторе] Ющенко было. Я говорю гаишнику: «Ты чего, прикалываешься, что ли?» Он: «Да нас обязали».

Хрюша и Степашка вместо «дида Панаса»

— Но украинизация не прекращалась ни в советский, ни в постсоветский период.

— В Донбассе шла насильственная украинизация. Но в детстве мы все говорили на русском языке. Это русскоязычный регион, который абсолютно ничем не отличался от соседней Ростовской области и Краснодарского края. А вот уже буквально в 300 километрах под Полтавой уже другая картина или под Харьковом в меньшей степени. Там уже и вывески на украинском.

А Донбасс — регион абсолютно русский. Я рос в Донбассе, бабушка жила в Ростове-на-Дону. Ездили туда-сюда без всяких препонов и ограничений. И нам в детстве было просто за удовольствие посмотреть на Хрюшу со Степашкой вместо «дида Панаса».

— Помню, что украинизация была связана с телевидением.

— Это отдельная песня. У нас [в Донбассе] в советское время было три телеканала — два украинских и первый. Даже в те годы было такое насаждение, а что же говорить про Украину в постсоветский период?

Но, несмотря на это, Донбассу удалось сохранить русскую культуру. Поэтому по большому счету он такой же русский, как и Крым. Ничем не отличается.

Лучший друг стал кричать: «Слава Украине!»

— Со многими людьми на Украине потеряли связь?

— Честно говоря, на Украине все мои связи были донецкими. Все друзья и одноклассники остались на территории ДНР. Но вот мой лучший школьный друг, с кем я был не разлей вода, единственный из всех переехал в Мариуполь.

Мы продолжали переписываться, и вдруг в письмах он мне начал кричать: «Слава Украине!» Человеку 47 лет. Я говорю: «Сань, тебе кто мозг-то промыл?» — «Да ты что! Да ваш [президент РФ Владимир] Путин, да то, да это!» Я ему: «Да хорош тебе, по телевизору можешь это говорить. Ты-то понимаешь, в чем дело?» — «Нет».

В общем, зомбирование там идет страшное. И я совершенно не понимаю, почему с нашей стороны не идет контрпропаганда. Понятно, в ДНР идет своя пропаганда, но почему мы не работаем на Украину, туда? Нет ответа.

Почему не используются возможности российской соцсети «ВКонтакте». Ведь они [сторонники киевского режима] создают там антироссийские группы. Нужно же вести борьбу и пропаганду и там, если не по телевидению. Нужна как минимум пропаганда братского отношения.

Когда очнется Саня?

— А что нужно сделать, чтобы ваш друг детства Саня очнулся и понял, что происходит на самом деле?

— Нужно встретиться. Мы договорились, что, если я приеду, он тоже будет в Харцызске. У него там тоже родители.

…Вот мы с ним общались, переписывались. И я даже не знаю, что ему сказать. Не то чтобы не хочется общаться. Я понимаю, люди заблуждаются, как в Германии заблуждались, а потом каялись. Думаю, что здесь будет то же самое, только со временем.

К сожалению, многим «по барабану». Главное, чтобы была еда и зарплата и т. д. «Скажут говорить на украинском? Будем говорить на украинском, фиг с ним».

— Это когда людьми руководит исключительно физиология?

— У моего друга больше аргументы больше экономического характера. Говорит: «Вот я получаю 15 тысяч гривен в Мариуполе, а в ДНР что?» А в ДНР зарплаты не очень большие.

Новый альбом приготовим к юбилею

— Почему все-таки «Куба»?

— Потому что я был Фидель, и поэтому группу так назвали.

— Расскажите о творческих планах.

— Мы пишем регулярно новые песни, но нового альбома не было давно. Теперь решили его сделать. В процессе. У нас через полтора года группе исполнится 25 лет. Всех секретов я выдавать не буду. У нас будут новые патриотические песни в том числе.

— Донбассу будет что-то посвящено?

— Конечно. Про Донбасс у меня уже есть две песни — «Вставай, Донбасс!» и «Мы — рожденные в СССР, ДНР, ЛНР!». На последнем видеоряд сам монтировал по мотивам советской кинохроники.

— Каким вам видится будущее Донбасса?

— Для начала — Донбасс в составе России, конечно. Это однозначно. А впоследствии, я надеюсь, что-то возродится территориально. Не знаю, как это будет выглядеть идеологически, но территориально мы будем одной страной. Может быть, через тридцать, пятьдесят лет.

У меня тоже украинские корни, но мы одно целое. Кто бежал в Запорожскую Сечь? Беглые русские крестьяне. Мы и правда один народ. Пусть не обижаются, но это русские, которых назвали украинцами. То есть живущие на окраине. Сам термин вообще появился в конце XIX века.

— Да эти слова в Киеве скрежет зубов вызывают сейчас.

— У меня родня с Полтавщины, даже из западных областей, из Одессы и Днепропетровской области. Корней, родни не счесть. Бабушка моя по папе из Днепропетровской области. Все оттуда. И все считали себя русскими.

— Вы родом из Донбасса. Сам край с чем ассоциируется?

— Я об этом спел в песне. Это край степей и терриконов. Это пирамидальные тополя. Холмы наши. Природа удивительная. Нижняя Крынка. Енакиевский металлургический завод. Все шахты наши…

— В шахте удалось побывать?

— Да, правда, неглубоко. Еще при Советском Союзе, с друзьями, летом на каникулах. У меня много одноклассников после армии в шахтеры пошли.

— В школе ученики знают о вашем творчестве, о песнях, о поддержке Донбасса?

— Конечно знают. В 2014 году мой ученик выступал на Московском конкурсе патриотической песни с песней «Вставай, Донбасс!» в финале и получил приз от организации «Офицеры России».