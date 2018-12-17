Церковная перемога: Роман Носиков с докладом об украинских достижениях в сфере религиозного строительства

В России — зима. Обманщица и лицемерка. Чистая бумага. Белая простыня.

Попытки декабря растянуть между жизнью и небом серое покрывало, лишить нас радости видеть друг друга в очередной раз закончились ничем. Покрывало разъехалось клочками под напором чистого зимнего солнца, и клочки эти растаяли без следа. Люди и небо снова смотрят друг на друга без преград. Небо яростно требует от человека радости, натягивает между солнцем и сердцем струны лучей прямо через слезящиеся, не успевшие сузиться зрачки.

И струны поют, заставляя все внутри дрожать, радоваться, любить, играть в снежки, пить чай, валяться в снегу с собакой, снова любить... Переживать мироздание и себя во всей полноте, данной в одну секунду. И еще одну. И еще. И еще.

Тем временем прогрессивный мир не стоит на месте, у него тоже есть свои переживания и достижения. В последнее время у прогрессивного человечества было несколько успехов, которые мы не можем не отметить и не обсудить.

Первый успех — это, конечно же, проведение «объединительного собора» по созданию на территории, когда-то бывшей Украиной, своей национальной церкви.

Я полагаю, что начнем мы в этой статье именно с него, а затем продолжим и завершим список весьма неожиданными для вас, уважаемый читатель, выводами.

За радостными воплями, раздающимися с той стороны того, что когда-то было государственной границей, оппозиционных российских СМИ, серпастых телеграмм-блогов, как-то потерялось понимание того, что, собственно, празднуют.

Ничего. Я объясню. Я всегда это делаю. Даже когда меня не просят. Я бы даже сказал — с особенным удовольствием — именно когда не просят. А труд должен приносить удовольствие.

Так вот, в Киеве — матери городов русских — на английском языке (на русском неприлично, а на украинском не поймут господа и хозяева свободных европейцев) состоялся совет из «епископов» раскольничьих и самосвятских религиозных организаций, по итогам которого одна из них поглотила другую. Новая структура получила от президента Петра Порошенко статус «национальной». Был также избран «предстоятель» — им оказался митрополит Переяславского и Белоцерковского Епифаний (Думенко) из так называемой УПЦ Киевского патриархата.

В «соборе» приняли участие двое епископов канонической УПЦ МП — митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр. Этих двоих обратно в УПЦ уже не ждут. Кроме них «прибыли в Киев» еще 15 епископов УПЦ МП из 61. Они подписали верительные грамоты митрополиту Симеону, которыми уполномочили его голосовать от своего имени.

Я написал слово «прибыли» и «в Киев» не случайно (у нас сегодня в связи с обсуждаемой темой вообще очень много кавычек, не находите?). О том, как они «прибывали», рассказал Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит.

В своем интервью владыка Агапит сообщил, что с ним связался сотрудник СБУ и сообщил, что с ним хочет говорить митрополит Симеон. В телефонном разговоре митрополит свое желание встретиться и поговорить подтвердил. Сотрудники СБУ привезли владыку Агапита в Киев, поселили там в гостинице, после чего выяснилось, что никакого Симеона не будет, а будет поездка в СБУ. Владыка Агапит воспользовался таким даром божьим, как разум, и сумел сбежать. Очевидно, 15 епископов, которые подписали Симеону доверенность, не смогли отказать полученным от СБУ предложениям.

Священникам УПЦ вообще последние недели удалось многое узнать и испытать — и обыски, и допросы, и вызовы на беседы, и беседы с «активистами».

Смысл всего этого действа, не стесняясь, публично доложил сам Порошенко:

«Проект автокефалии и получения томоса — органическая часть стратегии на окончательную деколонизацию, полный выход из постсоветского состояния и влияния РФ... Принятые несколько недель назад в первом чтении поправки в Конституцию, которые фиксируют наш курс на вступление в Европейский союз и членство в НАТО, — тоже часть этой стратегии. Надеюсь, что уже в феврале они вступят в силу».

Дмитрий Ярош — лидер запрещенного в России «Правого Сектора»1 и депутат Верховной рады — призвал начать охоту на священников канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.

Президент Порошенко заявил, что никакого принуждения на Украине в области религии нет, но РПЦ — это церковь Путина, и молится она за убийц украинцев.

Патриарх-раскольник Филарет (он, кстати, так и не перестал пока называть себя патриархом) вручил бывшему заместителю директора ЦРУ Джеку Девайну Орден Андрея Первозванного за помощь в создании «новой национальной церкви». Посольство США на Украине поздравило страну с новой церковью:

«Поздравляем Украину с сегодняшним историческим «собором» и созданием независимой поместной Украинской православной церкви, мы также искренне поздравляем митрополита Епифания с избранием на пост предстоятеля новой церкви».

Как мы видим, государственный суверенитет Украины, принципы дипломатического невмешательства во внутренние дела и свободы вероисповедания с невмешательством государства в дела религий идут на Украине рука об руку и в одно и то же место.

Спорить нечего — повод для радости серьезный. Но тут и нам есть, что отметить.

Нет никаких сомнений, что за последние месяцы все украинское государство, включая СБУ, делало все, что в его силах, для того, чтобы поставить православную церковь на Украине на колени и принудить поцеловать в зад американского козла. Нет никаких сомнений в том, что в ход шли угрозы, подкуп, шантаж, компромат — все. Все было поставлено на кон.

С другой стороны, нет никаких сомнений в том, что США и Варфоломей Стамбульский сделали все, что могли, чтобы поставить в ту же позу все православные церкви. И в ход шли все те же аргументы — угрозы, шантаж, компромат, посулы.

Ну, и каков результат?

Из всей украинской церкви нашлось только два Иуды и 15 отступников.

СБУ своими стараниями очистили церковь. К оставшимся клирикам теперь могут быть какие угодно претензии, но точно известно, что на них нет компромата, они не трусы и не мздоимцы.

Новую «церковь» уже отказались признать Болгарская Церковь и Молдавская. Полагаю, что в позиции Сербской Церкви и Антиохийской сомневаться также не приходится.

Остальные православные церкви также чувствуют опасность, исходящую от Варфоломея, который теперь узаконивает расколы, отменяет автокефалии и готовится повелевать морскими пучинами и светилами при помощи банковской системы США.

Официальный Киев, США и Фанар сейчас для Вселенского Православия токсичны. От них будут максимально устраняться и дистанцироваться.

А насилие религиозного характера, которое вот-вот вспыхнет на Украине и начнет новый виток гражданской войны, — сколько бы в этом ни обвиняли Москву (а обязательно обвинят — к гадалке не ходи) — сделает поддержку Киева еще более обременительной и для государств-укросоюзников.

Что же Киев получил взамен?

Во-первых, возможность отчитаться за свою деятельность перед украинцами.

Во-вторых, паразитическую токсичную псевдорелигиозную структуру из сливок человеческих отбросов, которых сам же в нее по этому же принципу и навербовал. А в добавок к ней — хлопоты по ее кормлению, постоянному надзору за ней — ибо собрал там не агнцев, а козлищ — и, что самое приятное, обязанность охранять все их грязное белье, за которое их, собственно, и вытащил на «собор». А этого белья столько, что оно обязательно будет то и дело вываливаться наружу — на свет божий и общее обозрение — в том числе и в силу того, что одним козлищам будет неуютно рядом с другими козлищами в одном сарае.

В целом все произошедшее полностью подпадает под определение «перемоги» — национальному украинскому жанру новости, в которой назло москалю, украинец подлостью, предательством, жертвами и сверхусилиями достигает результата, обратного успеху.

В настоящий момент пройдены этапы оглашения «перемоги», начат этап празднования «перемоги» с награждением всех причастных. Впереди, соответственно, этапы осознания «перемоги», поиска виновных в «перемоге», объявления «перемоги» «зрадой» и «интригой Путина».

Чуть было не забыл.

Мне очень понравилось, как выступил по украинскому телевидению украинский боксер Александр Усик. Он в эфире заявил, что в случае попыток свидомых захватить лавру, он встанет на защиту монахов. Он это назвал защитой своей родины и веры.

Я понимаю, что сейчас очень многим моим читателям будет смешно — что может один боксер?

Но дело в том, что Усик твердо публично сформулировал нравственную позицию и практическое руководство к действию, вытекающее из этой позиции. Так он стал лидером.

Он подал пример. Дал образец, каким быть.

Естественно, он немедленно подвергся угрозам со стороны украинских националистов. Александру пообещали проломить голову.

На это Александр ответил так:

«У меня есть много единомышленников. Пусть они пока и молчат».

Теперь они знают, что у них есть Александр, и он говорит от их имени.

Этого недостаточно. Но это много.

1 Организация запрещена на территории РФ.