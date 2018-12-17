«Первая ласточка»: эксперт оценил преимущества строительства завода РФ в Тартусе

Москва, 17 декабря. Создание судостроительного завода в сирийском порту Тартус даст целый ряд преимуществ России и Сирии на Ближнем Востоке и изменит расстановку сил в Средиземном море, считает военный эксперт, политолог Иван Коновалов.

По словам эксперта, изначально в Тартусе располагался скромный пункт материально-технического обеспечения Минобороны РФ. Однако сейчас он трансформируется в полноценную военно-морскую базу.

Также Коновалов отметил преимущества строительства завода РФ в Тартусе для Сирии. Появление такого завода позволит САР снаряжать и перевооружать боевые корабли, что автоматически меняет статус Дамаска. Сирия не только получит новое производство и дополнительные рабочие места, но также и повысит своей статус в регионе.

«Россия показывает, что вернулась на Ближний Восток, где традиционно присутствовала и способствовала укреплению мира. Тартус – первая ласточка в восстановлении сфер влияния РФ в мире», — заявил эксперт в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Строительство завода в регионе позволит российским кораблям не возвращаться в российские порты для ремонта, что сэкономит ресурсы и средства Минобороны РФ. Кроме того, иностранные суда смогут ремонтироваться в российском порту, разумеется не бесплатно, подчеркнул Коновалов.

Ранее в МО РФ сообщили, что разрабатывают проект по строительству судостроительной мастерской или судостроительного завода в Тартусе для ремонта судов различного класса.