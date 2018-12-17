«Спасти» ситуацию можно только войной: Клинцевич отреагировал на слова Авакова о «»наземной агрессии» РФ

Украина продлит военное положение, если Москва начнет «наземную агрессию» против Киева, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков, заметив, что страна должна быть готова к этому.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что Киев готовил провокации в Донбассе и на границе с Крымом, но его планы были сорваны.

«Они подготовили наступление, но эти намерения были разгаданы, причем первыми лицами ДНР и ЛНР, первыми лицами нашей страны. Информация была доведена до мировой общественности. Господа, не шутите с огнем. В этой связи провести операцию, ссылаясь на какие-то «незаконные действия» России, невозможно. Они мечутся, ищут причины, ищут условия, они больше ни о чем не думают», — говорит сенатор.

По словам собеседника агентства, киевский режим не думает о том, как повысить уровень благосостояния народа, снизить стоимость газа и коммунальных услуг. Украинские власти не заинтересованы в восстановлении и сохранении предприятий.

«С момента прихода к власти Порошенко еженедельно закрывается то или иное предприятие. Об этом никто сегодня не говорит. И «спасти» эту ситуацию можно только одним — войной. Но как ее начать? Что нужно сделать? Открытая диверсия ни к чему хорошему не приведет. Наступательная операция на Юго-Востоке — это геноцид, ни Россия, ни мировое сообщество не позволит этого сделать. Поэтому в Киеве ищут причину и делают вот такие заявления», — продолжает член верхней палаты российского парламента.

Он предположил, что Киев так или иначе найдет причину для того, чтобы продлить военное положение. В противном случае весь смысл особого режима, направленного на срыв президентских выборов и минских соглашений, буден сведен на нет.

«В военно-техническом отношении Вооруженные силы России обладают колоссальным преимуществом. Сразу хочу сказать, воевать русскому солдату с украинским — боже упаси. Я не хочу это видеть даже в дурном сне. Мы — родные братья. Украинский солдат, как и белорусский, ничем не отличается от русского. Они на протяжении веков демонстрировали свое мастерство и славу. Но в военно-техническом плане Украина далеко отстала», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, 25 ноября три украинских военных судна незаконно вторглись в российские территориальные воды в районе Керченского пролива. Российские пограничники вынуждены были задержать украинские суда с применением силы. После этого Киев заявил о «провокации» России и ввел в 10 областях Украины военное положение.