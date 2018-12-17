Путин ответил на предложение провести предновогоднюю амнистию

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что к вопросу предновогодней амнистии надо подходить аккуратно и взвешенно. Об этом глава государства заявил в ходе заседания президентского Совета по правам человека (СПЧ), которое состоялось 11 декабря.

В ходе заседания член СПЧ Александр Сокуров предложил объявить предновогоднюю амнистию. По мнению Сокурова, данная мера позволит «снять напряжение в стране».

«Что касается амнистии, самую эффективную амнистию провели большевики в 1917 году. Пришли, просто открыли двери и выпустили всех уголовников. Вообще всех. Жизнь общества от этого не улучшилась, и настроения в обществе не улучшились», — ответил Путин.

Глава государства также добавил, что не выступает против проведения амнистии, однако к этому вопросу необходимо подходить аккуратно и взвешенно.

«Я не думаю, что это снимет какое-то напряжение, и все возрадуются, что мы выпустили часть людей из мест лишения свободы. Но, наверное, чувство сострадания должно быть у нас у всех», — отметил президент.

Ранее председатель СПЧ Михаил Федотов заявил, что Владимир Путин пока не принял решение об очередной амнистии. Федотов отметил, что в ближайшее время президент примет окончательное решение по данному вопросу.