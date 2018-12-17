США намерены начать дополнительные поставки оружия на Украину

Вашингтон, 17 декабря. Вашингтон в ближайшие несколько месяцев планирует объявить о новых поставках оружия на Украину. Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«У нас есть возможность продать дополнительное [военное] оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах», — заявил Волкер.

По словам спецпредставителя, обсуждение поставок вооружения на Украину будет продолжаться до тех пор, пока Киев «в них нуждается».

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявил, что Киев хотел бы приобрести у США системы ПВО. В текущем году Вашингтон выделил 200 млн долларов на поставку вооружения Киеву. В бюджете США на 2019 год заложены 250 млн долларов на вооружение Украины.