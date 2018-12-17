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Студентка умерла на киберпанк-вечеринке в Москве

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Студентка умерла на киберпанк-вечеринке в Москве

Москва, 17 декабря. Студентка Британской высшей школы дизайна скончалась во время киберпанк-вечеринки, которая проходила в московском ночном клубе «ТеатрЪ».

Девушка пришла отдохнуть со своим другом. На фотографии, которую она успела опубликовать в соцсетях незадолго до смерти, видно, что студентка сидит в обнимку со своим приятелем и улыбается.  

Однако ближе к утру посетительнице клуба стало плохо. В 4 часа утра спутник девушки нашел бездыханное тело своей подруги. Согласно предварительным данным, причиной смерти стала передозировка наркотиками, сообщает РЕН ТВ.

Правоохранительные органы уже начали проверку.  Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Киберпанк — направление в научной фантастике, при котором показывается упадок человеческой культуры на фоне технологического прогресса. Обычно произведения киберпанка изображают мрачное будущее, где человечеством управляют мегакорпорации.

Автор: Антон Соколов
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