Сирия новости 18 декабря 07.00: курды продолжают диверсии в Африне; ИГИЛ провело теракт на опорном пункте SDF

Сирия, 18 декабря. Курды продолжают диверсии в Африне; ИГИЛ1 провело теракт на опорном пункте SDF; начало работы пункта пропуска «Абу-Духур» было отложено из-за Турции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: попали под обстрел боевиков ИГИЛ на западном берегу Евфрата.

Курды: совершили теракт в Африне; перебрасывают подкрепления из Хасаки в район Хаджина.

«Исламское государство»1: совершили подрыв СВУ на опорном пункте SDF на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Курдские «Отряды народной самообороны» совершили еще две диверсии против боевиков «Сирийской свободной армии» на территории кантона Африн. По информации Telegram-канала @hmosyrian, в населенном пункте Джандарис подпольной ячейкой YPG был совершен теракт. Параллельно с этим диверсионная группа курдских вооруженных формирований напала на сил «Сирийской свободной армии» в поселении Мареа. Об этом пишет Telegram-канал @NewsTerkey1. Суммарно в ходе действий «Отрядов народной самообороны» было ликвидировано пять боевиков ССА.

Как сообщает турецкий источник в Twitter (@kemalakr), на фоне заявлений Реджепа Тайипа Эрдогана о скором начале военной операции в Сирии, курдские вооруженные формирования в спешном порядке возводят укрепления вдоль сирийско-турецкой границы. «Отряды народной самообороны» под руководством военнослужащих США роют земляные укрепления в районе к северу от Манбиджа.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район так называемого Хаджинского кармана продолжают прибывать подкрепления «Демократических сил Сирии». Об этом пишет Euphrates Post. По данным издания несколько десятков боевиков SDF было переброшено из тренировочного лагеря на юге провинции Хасака.

Тем временем террористы «Исламского государства» продолжают оказывать курдским вооруженным формированиям ожесточенное сопротивление. По данным источника в Twitter (@nizarabm2015), боевиками ИГИЛ был совершен подрыв самодельного взрывного устройства на опорном пункте «Демократических сил Сирии», расположенном недалеко от района Багуз. Сообщается о шести погибших курдских боевиках.

Кроме этого террористы «Исламского государства» продолжают проводить атаки позиций сирийских правительственных войск на западном берегу Евфрата. Telegram-канал @SyriawatanNews пишет о двух минометных обстрелах, которые велись по населенным пунктам Эль-Хасрад и Эс-Саяль. Отмечается, что военнослужащие САА были вынуждены открыть ответный огонь.

Провинция Идлиб

Как сообщает военный корреспондент Олег Блохин в своем Telegram-канале (@Oleg_Blokhin), начало работы пункта пропуска «Абу-Духур» было отложено по вине Турции и представителей вооруженных группировок, находящихся на территории Идлибской зоны деэскалации. Отмечается, что сирийские войска и представители российского Центра по примирению враждующих сторон были готовы начать вывод беженцев.

Провинция Ракка

Неизвестные продолжают совершать нападения на боевиков «Демократических сил Сирии», оккупировавших значительную часть провинции Ракка, а также другие районы на северо-востоке страны. Группа вооруженных людей атаковала патрульный автомобиль курдских сил безопасности «Асайиш» в населенном пункте Кальта, расположенном в 24 километрах к северу от административного центра региона. В ходе начавшейся перестрелки, были ликвидированы семь и ранены шесть курдских боевиков. Об этом пишет Euphrates Post.

Напомним, на оккупированных курдами территориях провинций Алеппо, Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор регулярно проходят массовые протесты местного арабского населения против присутствия «Демократических сил Сирии» и американских войск на этих землях. Некоторые мирные жители вынуждены уходить в ополчения и вести партизанскую войну против курдских вооруженных формирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.