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Россия

Путин призвал не причислять все религиозные сообщества к деструктивным

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Путин призвал не причислять все религиозные сообщества к деструктивным

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что религиозные сообщества не нужно сразу причислять к деструктивным или террористическим организациям. Однако глава государства призвал учитывать российскую специфику.

Комментируя запрет «Свидетелей Иеговы» (организация запрещена в РФ), Путин отметил, что власти должны быть более либеральными к представителям различных религиозных сект. Президент РФ напомнил, что около 90% граждан РФ считают себя православными христианами.

По словам Путина, государство оказывает поддержку трем традиционным в стране религиям. Однако президент РФ призвал учитывать специфику общества, говорится в заявлении Кремля по итогам заседания совета по правам человека​​​.

«Правда, это совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации», — заявил лидер РФ.

Путин добавил, что причислять всех к террористам – «чушь полная». Необходимо внимательно разбираться в религиозном составе общества.

Автор: Софья Куликова
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