«Доступ свободный и бесплатный»: глава Росрыболовства рассказал о новом законе для рыбаков

Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал принятый в третьем чтении 12 декабря. Госдумой закон о любительском рыболовстве. Основными пунктами законопроекта он назвал свободный и бесплатный доступ людей к водным богатствам России. Долгожданный закон не столкнет интересы рыбаков-любителей и владельцев участков под аквакультуру, подчеркнул Шестаков в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Основные вещи в законе прописаны: доступ свободный и бесплатный, — сказал Илья Шестаков. Есть вопросы, связанные с конфликтами на участках под аквакультуру, и здесь важно отметить, что если раньше участки под любительское рыболовство выдавались без ограничений, и за пользователями «столбилась вода» — но при этом не было обязательств по зарыблению и созданию специальных сооружений — то сейчас закон об аквакультуре предъявляет совершенно другие требования».

Ответственность по сдерживанию конфликта интересов ляжет с принятием нового закона на субъекты РФ, отметил глава Росрыболовства.

«Надо смотреть, чтобы не было перегибов на местах, но раздачи участков под аквакультуру не будет, — заявил Шестаков. Все участки формируются с учетом субъектов: этой нормы мы придерживались, чтобы было понятно, как распределять и в каком объеме, какие объекты отдавать без ущерба для рыбаков, какие не стоит отдавать вовсе».

Для рыбаков-любителей по-прежнему действительны нормы правил рыболовства, но теперь к ним присоединяется документ более высокого статуса — федеральный закон «О любительском рыболовстве». В нем подробно изложены базовые ограничения по поводу подводной охоты, использования орудий лова, суточной нормы вылова, места и сроки запрета на лов.

«Штата инспекторов недостаточно, чтобы бегать за всеми, — подчеркнул глава Росрыболовства, объясняя, как будет применяться закон на местах. — У многих рыбаков есть возможность поиграть правилами. Например, ловят рыбака с уловом 100 кг рыбы при суточной норме вылова в 10 кг — а он утверждает, что уже 10 дней здесь сидит и каждый день ловит по 10 кг. Но у нас много и случаев, когда мы регистрируем нарушения по телефонам доверия. Настоящие рыбаки-любители информируют территориальные управления о том, что есть люди, которые нарушают правила. Никто не покрывает тех, кто занимается перевыловом или промышленным рыболовством под видом рыбаков-любителей, потому что в следующий раз они придут на водоем с истощенным запасом рыбы».

Добавим, что принятый на прошлой неделе законопроект обсуждался в Госдуме шесть лет. Документ затрагивает интересы более 20 млн рыбаков-любителей, подчеркнул глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Депутаты пришли, наконец, к соглашению со всеми заинтересованными сторонами: и с правительством, и с рыбаками-любителями, и с предпринимателями.

В законе прописаны ограничения для любительского рыболовства для территорий, отданных государством под товарную аквакультуру, а также для особо охраняемых природных территорий и национальных парков.