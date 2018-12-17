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США рассматривают введение «азовских санкций» против России

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США рассматривают введение «азовских санкций» против России

Вашингтон, 17 декабря. США рассматривают возможность введения «азовского пакета санкций» против РФ в связи с задержанием участников провокации ВМСУ в Керченском проливе. Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, свою реакцию на якобы незаконные действия российских пограничников Вашингтон координирует с Берлином и Парижем. 

«Это новая эскалация, исходящая от России в этом конфликте на Украине… В этом вопросе в качестве ответа на действия РФ мы должны рассматривать ряд подходов, в том числе и в части пакета санкций», — цитируют Волкера СМИ США.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины призвали страны Запад ввести ограничительные меры против РФ в связи с инцидентом в районе Керченского пролива.  

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ у берегов Крыма. Проигнорировавшие законные требования российских пограничников корабли были задержаны. Как оказалось, провокацию ВМСУ координировала СБУ, а на кораблях был целый арсенал оружия. 

Против украинских моряков и сотрудников СБУ возбуждены уголовные дела.

США рассматривают введение «азовских санкций» против России

Автор: Федор Веснин
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