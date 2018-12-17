Путин назвал преувеличением слова о садистских наклонностях правосудия

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека прокомментировал выступление члена СПЧ, журналистки Екатерины Винокуровой, которая привлекла российского лидера к ситуации вокруг дела «Нового величия».

Президент РФ отметил, что говорить о садистских наклонностях российского правосудия неправильно.

«По поводу того, что у нашего следствия и, тем более, правосудия садистские наклонности. Я считаю, что это аллегория, это художественное преувеличение. Конституционный суд и Верховный суд, это что, там все одни садисты, что ли, работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться. Я понимаю, что вы хотели зажечь, хотели обратить на это внимание. В этом смысле вы добились своей цели. Спасибо», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что внимательно изучит дело «Нового величия». В то же время Путин напомнил, что в правоохранительных органах, как и в судах, работают обычные люди, среди которых, впрочем, находятся те, кто выполняет свою работу не достаточно хорошо.

«Я посмотрю на это [на дело «Нового величия»], я вам обещаю. Я просто об этом не знал ничего, вот теперь узнал, когда готовился к нашей встрече. Посмотрю повнимательнее», — подчеркнул президент Путин.

Напомним, активистов движения «Новое величие» обвиняют в организации экстремистского сообщества. В марте они были отправлены под арест. В августе пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за следствием по данному делу.