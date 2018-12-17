Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 17 декабря.

Украинская телеведущая Татьяна Даниленко пришла на пресс-конференцию президента Украины Петра Порошенко в футболке с надписью «Кто стоит за нападением на Екатерину Гандзюк». Украинская журналистка попробовала спровоцировать Порошенко.

Американская береговая охрана не захотела проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжелый ледокол получит повреждение, и тогда придется просить о помощи российскую сторону. Им хватило одного позора: россияне отреагировали на отказ США от учений в Арктике.

Советник главы украинского МИД Тарас Качка признал, что Европейский союз не хочет пускать Украину на свой рынок. «Соглашение вновь откладывается»: в Киеве признали, что ЕС не хочет пускать Украину на свой рынок.

С ракетного катера ВМСУ «Прилуки» демонтировали пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М «Термит». По мнению эксперта, Киев нанес нокаутирующий удар по своей обороне, отказавшись от военно-технического сотрудничества с Москвой. Флагман ВМСУ стал анекдотом: в РФ высмеяли демонтаж ракеты с украинского катера.

Москва ответит Киеву в случае совершения Украиной провокации на границе с Крымом, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, украинские власти планируют ее совершить в последнюю декаду декабря. «Мало не покажется»: Лавров рассказал об ответе Киеву в случае провокации на границе с Крымом.

Украинские националисты развернули в горах Крыма сине-желтый флаг. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков уверен, что все претензии украинцы должны адресовать президенту Петру Порошенко. «Пусть обращаются к Порошенко»: в Совфеде отреагировали на акцию с украинским флагом в Крыму.

Ради американских баз и возможности хищнического разграбления континента США пытаются обвинить Россию в экспансии в Африке. США мечтают о новых колониях: Болтон случайно раскрыл африканские планы Вашингтона.

Неизвестное взрывное устройство было приведено в действие возле здания частного телевизионного канала Skai в пригороде Афин, в результате происшествия никто не пострадал. Мощный взрыв произошел возле здания телеканала в пригороде Афин.

Известный украинский политолог Михаил Погребинский рассказал о своей встрече с бывшим послом Соединенных Штатов Джоном Хербстом. «Вошел в роль Нуланд с печеньками»: украинский политолог рассказал о встрече с бывшим послом США.

Федеральное агентство новостей второй раз за год подверглось политической цензуре со стороны компании Google Incorporated, зарегистрированной в Соединенных Штатах Америки. Акт политической цензуры в интересах США: Google повторно заблокировал сайт ФАН в сервисе Google.News.