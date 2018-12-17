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Путин напомнил, к чему привели митинги во время принятия Конституции РФ

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Путин напомнил, к чему привели митинги во время принятия Конституции РФ

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал внимательно отнестись к несанкционированным митингам. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по правам человека.

«Мы должны понимать, в каком мире мы живем. Либеральный подход к несанкционированному митингу. Жесткий ответ со стороны государства — какой? Водометы, газ, дубинки, сотни задержек – сотни, представляете? А мы что, этого не знаем?» — сказал президент.

Глава государства напомнил, что совсем недавно в России отмечали годовщину событий, в которых принималась Конституция РФ. Ситуация тогда была близка к гражданской войне.

«Толпы людей с оружием бегали по Москве, штурмовали «Останкино», ползали по каким-то подземным сооружениям, коммуникациям. В Москву были введены регулярные части российской армии, внутренние войска задействованы, и стреляли еще друг в друга, не понимая, что происходит. Хаос! Внимательно нужно к этому относиться очень», — цитирует Путина в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

Автор: Катерина Михайлиди
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