Путин: В задержании Пономарева нет политической подоплеки

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что задержание правозащитника Льва Пономарева проводилось в соответствии с законом, без какой-либо политической подоплеки.

По словам Путина, Пономарев действительно уважаемый человек, но суд не руководствуется его заслугами, а исходит из закона. Глава государства подчеркнул, что если бы речь шла о простом человеке, то вопрос о законности задержания не поднимался бы.

«Закон для всех одинаков.<…> Ничего там такого, засады никакой здесь нет, политической подоплеки», — сказал лидер РФ.

Также президент РФ прокомментировал то, что Пономарева не выпустили из-под ареста на церемонию прощания с правозащитницей Людмилой Алексеевой. Путин отметил, что в законе сказано, что отпустить можно только на прощание с близкими родственниками, другого случая в законе не предусмотрено.

Напомним, Пономарева задержали на 25 суток за репост текста с призывом к несанкционированному митингу. Суд сократил арест до 16 суток из-за возраста и состояния здоровья арестованного.