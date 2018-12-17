Сирия и сигнал для Трампа: зачем Россия использовала против боевиков «Искандеры»

Российские ракетчики применили ОТРК «Искандер» в Сирийской Арабской Республике (САР) против террористов, заявил вице-премьер Юрий Борисов после поездки в Сирию. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Подтвердил свою эффективность ракетный комплекс сухопутных войск «Искандер-М», а также реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», — заявил он.

Где именно, когда и при каких обстоятельствах были применены ракеты, Борисов не уточнил. Однако он отметил, что боевое применение вооружений и военной техники в САР тщательно проанализировали, а выявленные недостатки оперативно устранили.

13-14 декабря Юрий Борисов находился на территории Сирии с официальным визитом. Он провел встречу с президентом САР Башаром Асадом.

Информация о том, что на территории САР находятся ОТРК «Искандер», иностранные средства массовой информации сообщали еще в январе 2017 года, сославшись на данные израильских журналистов, а также на снимки из космоса.

«Искандеры» любят тишину

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что международное сообщество уже привыкло к тому, что российское руководство подтверждает некоторые факты, связанные с оборонной сферой, немного позднее, особо не афишируя их. Так происходило с операцией в Крыму в 2014 году, так происходило с тестированием разного рода вооружений в Сирии. Российское руководство считает, что некоторые темы, особенно связанные с оборонной сферой, любят тишину.

«Единственный случай, когда наши военные показали что-то до официального тестирования, связан с посланием Владимира Путина к Федеральному собранию в начале 2018 года, в ходе которого были показаны кадры, созданные с помощью компьютерной графики. На них миру был продемонстрирован потенциал развития российского вооружения. Тот случай был действительно уникальным для российской практики, но у него существовала четкая политическая подоплека. Сейчас, по прошествии уже почти года с показа тех кадров, можно утверждать, что российские специалисты понимают, в каком положении находятся российско-американские отношения, а будущее ДРМСД и СНВ туманно и не имеет далеких перспектив», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, показ тех кадров — это игра на предупреждение, это политика, это пиар-ход, понятный американскому президенту. Если при предыдущих президентах США их внешняя политика была наполнена лицемерием, то Дональд Трамп привнес в американскую политику больше прямоты, прагматизма и цинизма. Показ тех кадров — игра по его правилам. Но Россия вряд ли будет совершать подобные пиар-ходы регулярно. Куда лучше тестировать «живую» технику в боевых условиях.

«Тестирование «Искандеров» в условиях, максимально приближенных к боевым — это уже конкретные факты. Россия дорабатывает тестируемое оружие прямо на месте после боевого применения, а выявленные недостатки оперативно устраняются. «Искандеры» считаются одним из самых опасных российских вооружений, поэтому к фактам их использования приковано большое внимание западных военных экспертов. Тем более, существует устоявшееся предположение, что «Искандер» является основой для гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал», — добавил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, другая важная сторона присутствия «Искандеров» в Сирии – закрепление российского военного превосходства в регионе, закрепление победы России в сирийской кампании и утверждение официального Дамаска в качестве единственного суверена всей территории Сирии. В этих шагах есть скидка и на то, что президентом США является Дональд Трамп, который понимает язык конкретных шагов и действий.