Результат воспитания: Путин объяснил, как дети попадают в экстремистские сообщества

Москва, 17 декабря. Если ребенок вливается в экстремистские организации, это значит, что его родители недоработали. Так считает президент России Владимир Путин. В понедельник на сайте Кремля появилась стенограмма заседания Совета по правам человека, участие в котором принимал российский лидер.

«Мы должны понимать, что если чьи‑то дети вливаются в экстремистские организации, это значит, что родители чего‑то недосмотрели. Как же иначе? Значит, что‑то они недоработали в свое время. Это результат в том числе и воспитания в семье. Поэтому спецслужбы, правоохранительные органы вынуждены работать с этим контингентом, если мне будет позволено так выразиться», — сказал Путин, когда речь зашла о работе с молодежью.

Напомним, заседание Совета по правам человека, состоявшейся во вторник, президент России начал с минуты молчания в память правозащитницы Людмилы Алексеевой. Во время встречи с членами СПЧ российский лидер, в частности, рассказал о своем отношении к существующей в России ответственности за призывы к проведению несанкционированных митингов.