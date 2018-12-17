В Роснедрах рассказали, на сколько лет хватит российских запасов нефти

Москва, 17 декабря. Россия обеспечена нефтью еще как минимум на 23-25 лет при сегодняшних объемах добычи. Об этом в понедельник заявил глава Роснедр Евгений Киселев.

«На самом деле держать уровень обеспеченности запасами на уровне 20 лет — это означает капитализировать запасы и отвлекать деньги», — пояснил он, выступая в эфире телеканала НТВ.

Отметим, что в прошлом месяце Киселев привел прогноз годового производства нефти в РФ. По его словам, за 12 месяцев российские нефтяники добудут около 520-530 млн тонн, что несколько меньше прогнозов.

В начале декабря Организация стран-экспортеров нефти согласовала предварительное соглашение по сокращению объемов добычи нефти. Соответствующее решение было достигнуто после обвала цен на нефть в ноябре. Падение котировок произошло после того, как Саудовская Аравия по просьбе США увеличила объем добычи, чтобы компенсировать уход с рынка попавшего под санкции Ирана.