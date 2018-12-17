Москва, 17 декабря. Режиссер Александр Сокуров задал вопрос президенту РФ Владимиру Путину о судьбе украинского коллеги Олега Сенцова. Беседа состоялась на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря.

Сокуров предложил президенту России действовать «на опережение всех этих украинских политиков, от которых никого толку». Он пояснил, что речь идет об осужденном украинском режиссере Сенцове, который проходит по делу о подготовке теракта в Крыму. По мнению Сокурова, России, возможно, стоит первой сделать шаг, пишет журналист Дмитрий Смирнов в своем telegram-канале.

Путин ответил на предложение Сокурова «опережать» украинских политиков. Президент объяснил, почему подобные жесты со стороны Москвы на данный момент не будут иметь смысла.

«Опережать украинских политиков не удастся, — констатировал российский президент, — потому что они сами не знают сегодня, что они будут делать завтра. Они вот такие, в состоянии броуновского движения (беспорядочного движения. — Прим. ФАН) находятся».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что президент неоднократно ранее публично озвучивал свою позицию по этому вопросу. Путин отмечал, что, рассматривая данное дело, необходимо придерживаться действующего законодательства.

Напомним, в 2015 году Сенцов был осужден в России по обвинению в терроризме и приговорен к 20 годам лишения свободы. Следствие установило, что украинский режиссер организовал диверсионную группу запрещенного в России «Правого сектора»1 и планировал осуществить серию терактов в Крыму. Сам украинец своей вины не признает.

1 Организация запрещена на территории РФ.