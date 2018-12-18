«Спецоперация с треском провалилась»: в Киеве назвали «поместный собор» поражением для Порошенко

Ведущие украинские эксперты обсудили результаты «поместного собора», который состоялся в Киеве в минувшую субботу и завершился созданием Поместной церкви Украины (ПЦУ). По мнению киевского аналитика Дмитрия Корнейчука, этот собор стал очередным провалом для президента Петра Порошенко, который, скорее всего, не будет иметь никакого контроля над новой структурой. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, это мнение разделяют и другие независимые эксперты.

«Я расцениваю результаты прошедшего «поместного собора» как однозначное политическое поражение для Петра Порошенко, — заявил Корнейчук. — Причем это поражение стало особенно тяжелым — ведь оно произошло вскоре после того, как ему не удалось ввести на Украине полноценный режим военного положения. Ни для кого не секрет — и при подготовке к собору, и в его ходе власть и иерархи «независимых» украинских церквей прилагали огромные усилия для того, чтобы главой новой структуры стал митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий). Однако верховные иерархи не поддались этому давлению и в итоге ПЦУ возглавил Епифаний (Думенко). Таким образом, несмотря на все свои усилия по организации собора президент Порошенко не будет иметь никакого контроля над этой структурой».

По словам аналитиков, эта ситуация особенно трагична для Симеона, который, согласившись принять участие в соборе, поставил на карту всю свою карьеру.

Вчера, напомним, синод Украинской православной церкви Московского патриархата освободил митрополита Симеона от руководства епархией, а также запретил ему служение — за участие в учредительном соборе Православной церкви Украины (Вселенского патриархата). Синод также запретил служение и освободил от должности митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра, также принявшего участие в соборе.

«Таким образом, вся «спецоперация», которую Порошенко планировал еще с лета, с треском провалилась, — констатировал Корнейчук. — Главой новой ПЦУ стал ставленник Филарета, что стало ударом для администрации Порошенко. Разумеется, на воскресной пресс-конференции президент уверял, что «все так и было задумано, мой план сработал» и т. д. На деле это не более чем жалкая попытка сохранить лицо. Ситуация с введением военного положения на Украине фактически повторилась в другой ипостаси».

По его словам, «теперь мы имеем свершившийся факт» — образована ПЦУ, в состав которой войдет несколько десятков приходов по всей Украине. Однако в самом этом факте эксперт еще не видит повода для конфликта между церквями.

«Развитие ситуации в церковной сфере полностью зависит от внешних, политических факторов, — напомнил эксперт. — По моим данным, главы ПЦУ и УПЦ МП Епифаний и Онуфрий не хотят никакого конфликта ни между собой, ни между прихожанами. Теперь многое будет зависеть от самих украинских прихожан, которых наверняка попытаются столкнуть лбами политики. Некоторые депутаты Верховной рады уже начали игры с «переименованием» УПЦ МП. А сам Порошенко заявил, что «государство обеспечит защиту тем прихожанам и священнослужителям, которые перейдут в новую церковь». В этом — огромная угроза обострения будущего церковного раскола».

С ним полностью согласен киевский политолог Валентин Гайдай.

«Прошедший поместный собор — абсолютно раскольническое действо, поскольку на нем фактически не присутствовали иерархи УПЦ МП, — заявил Гайдай. — А без них проведение подобного собора — как свадьба без невесты. Это совсем не то церковное объединение, на которое надеялись православные украинцы — ПЦУ не объединила конфессии, а лишь фактически легализовала раскол. А заодно создала отличный повод для различных политических маргиналов, которые постараются посеять смуту в нашем обществе. Лично я теперь ожидаю захватов крупнейших храмов, принадлежащих УПЦ МП, поджогов и вообще любых сюрпризов от представителей уходящей власти».

По его словам, акт предоставления Украине автокефалии Вселенским патриархатом, намеченный на 6 января, если даже случится, «станет не томосом в полном смысле слова, а неким ярлыком на княжение».

«По сути, 6 января Вселенский патриарх Варфоломей даст Епифанию некую «верительную грамоту» на управление церковью, у которой не будет никакой самостоятельности, — констатировал Гайдай. Она не будет внесена в официальный диптих церквей, не сможет самостоятельно назначать своего главу, и вообще будет крайне ограничена в своих возможностях. Зато именно после этой даты власть руками радикалов постарается «загнать» в ПЦУ как можно больше приходов и прихожан. Вполне возможно, что при этом прольется большая кровь по всей Украине».

Напомним, главой новой православной церкви на Украине стал митрополит Епифаний (Думенко), избрание которого, считают аналитики, стало для Вселенского патриарха Варфоломея поводом задуматься — давать ли 6 января украинской делегации томос об автокефалии. Никакого объединения церквей на Украине на практике не произошло, а главой новой структуры избран человек, наставник которого, патриарх Филарет, никакого почтения к Константинопольскому патриархату не испытывает.

По мнению аналитиков, в данном случае хорошим вариантом для Варфоломея будет потянуть с томосом еще несколько месяцев, пока не пройдут выборы президента Украины — ради которых, собственно, затевалась вся история с украинской автокефалией.