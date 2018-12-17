«Украинские летчики перешли черту»: эксперт прокомментировал крушение Су-27 под Житомиром

Киев, 17 декабря. Истребитель ВВС Украины Су-27 разбился под Житомиром в субботу. Пилот истребителя — 43-летний майор Александр Фоменко — погиб. Военный эксперт Александр Жилин считает, что летчик мог катапультироваться, но понимал, что «лучше погибнуть».

По словам эксперта, украинская авиация переживает тяжелейший период – все военные училища разрушены, летная техника не обслуживается должны образом, а 30-летний Су-27 был одним из «новейших» самолетов ВВС страны.

Жилин также добавил, что для полетов на Су-27 необходимо налетать до 120 часов, украинские же летчики могут себе позволит не более 23 часов. Командование ВВСУ требует от летчиков усиливать давление на Донбасс и без подготовки отправляет в полет.

«Невлетанные ребята садятся в кабину самолета и убиваются. А убиваются еще и почему? Он же мог и катапультироваться, этот майор», — считает Жилин.

Эксперт уверен, что летчик мог спастись, но понимал, что «лучше погибнуть». Если бы он спасся, то на него и его семью «повесили бы» уничтожение техники. Тогда бы его семья осталась без средств к существованию.

Жилин заявил, что украинские летчики стали «киллерами», потому что перешли «некую черту». Пилоты ВССУ расстреливают мирное население Донбасса, а затем получают «бумерангом по заслугам».

Летчик добавил, что в Донбассе нет авиации, а ВСС Украины воюют против «старух и детей». Если ВВС Украины хотят повоевать, то пусть вызовут на бой российскую авиацию, заявил Жилин. «Мы посмотрим, что они с вами сделают», сказал эксперт в комментарии «Царьграду».

Напомним, самолет Су-27 упал 15 декабря во время учений недалеко от военного аэродрома в Озерном под Житомиром. Как сообщили «Известия», в ВВС Украины после аварии заявили, что истребитель 1987 года выпуска являлся самым новым в стране.