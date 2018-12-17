Доходы Порошенко за год выросли в 12 раз

Киев, 17 декабря. Президент Украины Петр Порошенко за год увеличил свои доходы в 12 раз. С начала текущего года они достигли 186,7 млн гривен (более 6,7 млн долларов), что почти в 12 раз больше, чем за 2017 год.

Как пишут «Украинские новости», со ссылкой на официальные данные, президент Украины задеклалировал 10 млн гривен (358,5 тысячи долларов) дивидендов от инвестфонда «Прайм Эссетс Кэпитал». Доходы от него за год составляют 144,7 млн гривен или порядка 5,1 млн долларов.

Кроме того, Порошенко задеклалировал 28,8 млн гривен или свыше 1 млн долларов за отчуждение ценных бумаг и корпоративных прав, еще 12,4 млн гривен составляют проценты от его вкладов в Международном инвестиционном банке и 0,8 млн гривен украинский глава получил за продажу своей недвижимости.

Задеклалированные доходы Порошенко по итогам прошлого года составили 16,3 млн гривен или 487,5 тысячи долларов, пишет «Утро.ру».

В ежегодном рейтинге топ-100 богатейших граждан Украины по версии здания «Новое время» президент страны занимает шестое место. Состояние Порошенко оценено в 1,1 млрд долларов. Ключевым его активом называют Roshen, сообщает «Взгляд».

Как напоминает «Пятый канал», заняв пост президента в 2014 году, Порошенко пообещал гражданам избавиться от своих активов кроме «5 канала», однако на данный момент он так и не выполнил окончательно свое обещание. При этом глава Украины заявляет, что за время президентства его доходы сократились.