«Эта власть не на многое способна»: в Крыму заявили о готовности дать отпор провокациям Киева

Симферополь, 17 декабря. Крым готов к провокациям со стороны Украины, которые Киев практикует с первого дня воссоединения республики с Россией, заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

Константинов прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что украинскому президенту Петру Порошенко будет не достаточно провокации в Керченском проливе, и Киев организует еще одну на границе с РФ в конце декабря.

«Хочу успокоить всех крымчан, — обратил Константинов. — Провокации в отношении полуострова были с первого дня».

Он подтвердил слова российского министра, что вероятность провокаций в Крыму в ближайшие два-три месяца есть, передает «Царьград».

«Но одно дело хотеть, — прокомментировал он действия Киева, — другое дело возможности».

Глава Госсовета Республики Крыма отметил, что регион готов дать отпор попыткам Киева совершить провокации. Он обратил внимание, что украинская сторона не способна нанести серьезный удар.

«Эта украинская власть уже не на многое способна, — приводит слова Константинова РИА Новости, — она в значительной степени обанкротилась не только на международном уровне, но и внутри страны».

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство выступили за воссоединение в Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией». В Москве в свою очередь подчекрнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он часть России.