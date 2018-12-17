Адвокат жены Глушакова о заявлении в полицию: Хотим не дать ему реализовать угрозы

Москва, 17 декабря. Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы жены полузащитника московского «Спартака» Дениса Глушакова, рассказал Федеральному агентству новостей о заявлении, поданном Дарьей в полицию.

«Было написано заявление об угрозе убийства. Логично, что его [Глушакова] вызвали для дачи объяснений. С нашей стороны прилагались разного рода доказательства – какие именно, к сожалению, не могу раскрыть. У правоохранителей есть установленный законом срок, в течение которого будет принято решение о возбуждении уголовного дела», — рассказал представитель жены футболиста.

Также адвокат Дарьи Глушаковой рассказал о том, каких целей сторона заявителя планирует добиваться.

«Дарья реально воспринимает эти угрозы. И мы хотим, как минимум, не дать возможность реализовать те угрозы, которые вся страна уже слышала. Во-вторых, если в его действиях есть признаки состава преступления, то, в соответствии с законом, мы хотим привлечь к ответственности», — заявил Жорин.

В сентябре стало известно, что Денис Глушаков и его супруга Дарья находятся в бракоразводном процессе. Кроме того, предметом спора является будущее их совместного ребенка, а также уплата алиментов. В декабре в Сети появились аудиозаписи, на которых Глушаков в разговоре с женой в грубой форме сообщает, что, скорее потратит миллионы на адвокатов, чем будет выплачивать какие-либо деньги ей.

Кроме того, на аудио футболист обещает супруге проблемы. Позднее стало известно, что Дарья написала на мужа заявление в полицию, на основании которого он и был вызван в полицию для дачи объяснений.