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Адвокат Глушакова отказалась комментировать вызов футболиста в полицию

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Адвокат Глушакова отказалась комментировать вызов футболиста в полицию

Москва, 17 декабря. Представляющая интересы футболиста «Спартака» Дениса Глушакова адвокат Марина Дубровская отказалась ответить на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о вызове спортсмена на дачу объяснений по заявлению его жены об угрозах.

«Не комментирую», — заявила Дубровская.

В сентябре, напомним, стало известно, что Денис Глушаков и его супруга Дарья разводятся. Предметом спора является будущее их совместного ребенка, а также уплата алиментов. В декабре в Интернете были опубликованы аудиозаписи, на которых Глушаков в разговоре с женой в грубой форме сообщает ей о том, что скорее потратит деньги на адвокатов, чем будет выплачивать какие-либо деньги ей.

Кроме того, на аудио футболист угрожает супруге. Позднее стало известно, что Дарья написала на мужа заявление в полицию.

В интервью Федеральному агентству новостей ситуацию ранее прокомментировал и адвокат жены футболиста «Спартака». 

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
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