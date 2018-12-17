Сирия новости 17 декабря 19.30: САА отбила атаку террористов в Идлибе, в Хаме ликвидировано несколько боевиков «Джейш аль-Иззы»

Сирия, 17 декабря. САА отбила атаку террористов группировки «Ансар аль-Таухид» в Идлибе, в Хаме ликвидировано несколько боевиков «Джейш аль-Иззы», ИГ1 заявляет о захвате в заложники мирных жителей Хаджина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаки радикальных исламистов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: захватило несколько мирных жителей Хаджина.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): пыталась проникнуть на подконтрольные САА территории Хамы.

Курды: противостоят ИГ в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Местный совет города Джараблус закрыл центральный городской рынок из-за опасности терактов, передает один из источников в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria). Ранее в Африне произошла детонация взрывного устройства, предположительно заложенного радикалами курдских Отрядов народной самообороны (YPG). В результате инцидента погибло восемь мирных жителей поселения. Twitter-канал (@jaquessparreaux) сообщает, что еще 14 гражданских получили ранения.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@RisboLensky), что в Хаджине продолжаются уличные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами «Исламского государства». Ранее сообщалось, что в результате столкновений в окрестностях города курды потеряли несколько боевиков.

Радикальные исламисты заявляют, что взяли в плен несколько мирных жителей Хаджина. Данное сообщение опубликовал Twitter-канал (@smmsyria).

Провинция Идлиб

Боевики группировки «Ансар аль-Таухид» пытались атаковать расположения правительственных войск САР в районе Аль-Джахебия на юго-востоке провинции Идлиб, передает местный Twitter-канал (@HamahNow). По данным автора публикации, Сирийская арабская армия (САА) отбила атаку исламистов и открыла ответный огонь по их укрепрайонам в этой части региона.

Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@Step_Agency), что столкновения между армией САР и радикальными исламистами также отмечались недалеко от населенного пункта Джарджаназ.

Провинция Хама

Радикальные исламисты пытались проникнуть в подконтрольное Сирийской арабской армии (САА) поселение Аль-Джисат на севере провинции Хама, сообщает Twitter-канал (@tSrVl7rD4wF4jGu). По сведениям автора публикации, бойцы правительственных сил отбили атаку джихадистов и уничтожили нескольких из них.

Также военный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@tSrVl7rD4wF4jGu), что члены незаконного военизированного формирования «Джейш аль-Изза» спровоцировали перестрелки с САА недалеко от Мааркабы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)