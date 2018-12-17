Киевский эксперт объяснил, зачем Порошенко провокация на границе с Крымом

Киев, 17 декабря. Президенту Украины Петру Порошенко мало инцидента в Керченском проливе, чтобы удерживаться у власти, заявил директор киевского Института трансформации общества, профессор Национальной академии управления Олег Соскин, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о подготовке Киевом провокации на границе с Крымом в декабре.

По мнению эксперта, главная цель Порошенко — сорвать президентские выборы и остаться у власти на неограниченное время.

«То есть стать фактически диктатором. Это ясно из всего анализа его действий», — цитирует RT Соскина.

Эксперт, объясняя для чего киевские власти планируют новую провокацию, отметил, что Порошенко и его команда понимают, что выиграть предстоящие выборы не могут. Именно поэтому, считает эксперт, главе украинского государства «необходимо только военное положение и военная диктатура».

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что киевские власти планируют совершить провокацию в последнюю декаду декабря. По словам главы дипломатического ведомства, Москва даст ответ — «мало не покажется».

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершали опасные маневры в Керченском проливе, не реагируя на законные требования РФ остановиться. Москва вынуждена была задержать корабли-нарушители, было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Экипаж кораблей арестован.

После инцидента в Керченском проливе украинские власти ввели в нескольких регионах страны военное положение. Режим продлится до 26 декабря.