Горящий деревянный дом в ХМАО сняли на видео

Югра, 17 декабря. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Ханты-Мансийском автономном округе: загорелся жилой деревянный жом. Видео публикует Федеральное агентство новостей.

В 16.55 в понедельник, 17 декабря, от единой дежурно-диспетчерской службы Октябрьского района поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном деревянном жилом доме.

К месту пожара незамедлительно были направлены подразделения КУ «Центроспас-Югория», обеспечивающие охрану населенного пункта. Пламя охватило кровлю, лестничную клетку в соседнем жилом доме на площади десять квадратных метров.

Из здания эвакуировали 69 человек, их направят в пункт временного размещения развернутого на базе МКУ «Центр культуры и спорта».