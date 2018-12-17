Закон о расширении зоны контроля Украины в Азовском и Черном морях передан Порошенко

Киев, 17 декабря. Верховная рада направила президенту Украины Петру Порошенко законопроект о расширении украинской зоны контроля в Азовском и Черном морях. Об этом в понедельник заявил спикер парламента Андрей Парубий, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга.

«Законопроект регламентирует прилегающую зону​​​. В акватории Азовского моря устанавливает ее на 24 километров (12 морских миль). Дает возможность применять вооруженные силы Украины в случае пересечения прилегающей зоны», — отметил он.

По словам председателя Рады, сам законопроект был принят еще на прошлой неделе, однако подготовлен для передачи президенту только сейчас.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк подчеркнул, что главная цель закона — нагнетать военно-политическую ситуацию в Черном и Азовском морях. Вероятнее всего, Киев будет готовить новые провокации в этих водах, а для этого нужна соответствующая нормативно-правовая база, сообщает RT.

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

В результате все три бронекатера были задержаны, а моряки арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева, о чем свидетельствуют документы, найденные на украинских кораблях. Глава российского МИД подчеркнул, что целью Киева было спровоцировать международный скандал, чтобы решить внутренние проблемы страны.