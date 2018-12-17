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Массовая драка между украинцами и поляками произошла в Варшаве

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Массовая драка между украинцами и поляками произошла в Варшаве

Варшава, 17 декабря. Массовая драка между украинцами и поляками произошла в Варшаве.

Инцидент произошел в субботу, 15 декабря, на железнодорожной станции «Вильно» в Варшаве. Между украинцами и поляками произошла словесная перепалка, после чего стороны пустили в ход кулаки и стали бросаться бутылками.

Правоохранительные органы не успели приехать на место стычки, чтобы навести порядок — хулиганы успели разойтись раньше. На месте потасовки они оставили много битого стекла.

К счастью, никто не пострадал. На данный момент выясняются причины столкновения, пишут местные СМИ.

Массовая драка между украинцами и поляками произошла в Варшаве

Ранее в посольстве Украины в Польше рассказали, по каким причинам чаще всего задерживают подданных Киева в соседней стране. Как оказалось, чаще всего украинцев ловят на вождении в нетрезвом виде.

Автор: Катерина Иванова
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