Лавров рассказал, с кем из исторических деятелей хотел бы поговорить о России

Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, с кем из выдающихся россиян хотел бы встретиться, если бы у него была машина времени.

Министр отметил, что ему было бы интересно встретиться с главой русского внешнеполитического ведомства Российской империи Александром Горчаковым. Лавров также добавил, что хотел бы обсудить с Горчаковым восстановление присутствия Российской империи на Черном море после Крымской войны.

«Из наших соплеменников, наверное, Горчаков. О нем много написано, поэтому все его достижения в дипломатии хорошо известны», — сказал Лавров в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава МИД РФ также добавил, что хотел бы пообщаться с президентом США Гарри Трумэном, который возглавлял Белый дом с 1945 по 1953 год. Лавров отметил, что хотел бы выяснить, почему Трумэн резко изменил курс США в направлении холодной войны, после своего предшественника Франклина Рузвельта, который мечтал о дружбе и сотрудничестве Москвы и Вашингтона.