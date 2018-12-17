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Путин подведет итоги работы кабмина на заседании в конце года

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Путин подведет итоги работы кабмина на заседании в конце года

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин собирается принять участие в итоговом заседании правительства России, которое состоится в конце года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Конечно», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, намерен ли глава государства участвовать в мероприятии.

Как отмечает РИА Новости, Путин традиционно каждый год посещает заключительное заседание российского кабмина, на котором подводятся итоги его работы за год.

Автор: Катерина Михайлиди
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