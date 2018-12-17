После расставания с Рябцевой стал ощущать нестабильность: Киселев ответил оскорбившему его Венедиктову

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов оскорбил телеведущего Дмитрия Киселева. В своем Telegram-канале Венедиктов назвал Киселева «вонючей мразью». Таким образом он прокомментировал заявление Киселева в «Вестях недели» о том, что нападение на ведущую «Эха» Татьяну Фельгенгауэр несоразмерно с нападением на других журналистов, удостоенных Time титула «Человек года».

Сам Дмитрий Киселев в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что не планирует судиться с Венедиктовым.

«Это бессмысленно. Кому только не прилетает. Мне кажется, это проблема Алексея Венедиктова. После расставания с Лесей Рябцевой он стал ощущать внутри себя эмоциональную нестабильность. Я ему сочувствую. Что, я должен его обозвать? Или как мне реагировать? Играть в обзывалки — это не в моих принципах», — говорит журналист.

Собеседник агентства подчеркнул, что по существу Венедиктов ему ничем не ответил.

«Как говорится, если вам человек наступил на ногу, у вас возникают к нему вопросы, почему он наступил на ногу именно вам. А если он наступает на ноги всем, то вопросов у вас к нему уже не возникает. Так вот, у меня нет вопросов к Алексею Венедиктову, который наступает на ноги всем. Ну что делать? Только сочувствовать», — продолжает Дмитрий Киселев.

Киселев напомнил, что в статье Time говорилось об убитых журналистах газеты Capital, которых расстреляли прямо в отделе новостей, а также о журналисте Джамале Хашукджи, который был убит по политическим мотивам. Этих людей нельзя ставить на одну доску с Татьяной Фельгенгауэр и Аркадием Бабченко, «смерть» которого была сымитирована украинскими спецслужбами.